Tegola per il Parma. Adrian Bernabé, il miglior uomo fin qui di Pecchia, dovrà restare a lungo ai box. Dopo l'infortunio patito nel match con il Genoa, gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado al flessore della coscia destra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, una volta si sarebbe parlato di "strappo". Questo significa che il centrocampista catalano si rivedrà in campo non prima di gennaio, saltando dunque anche il match con l'Inter in programma il prossimo 6 dicembre.