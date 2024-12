Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante del Venezia Gaetano Oristanio commenta così il 2-2 di oggi contro il Como, arrivato anche grazie a un suo gol direttamente da calcio d'angolo: "Ci avevo provato anche prima, senza riuscirci, ci ho riprovato ed è venuto il gol - ha esordito -. Ci ha portato un buon punto, l'atteggiamento era giusto e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Le responsabilità devono averle tutti in squadra, dobbiamo dare tutto e pensare a cosa serve per poter aiutare, facendo il nostro lavoro al meglio. Il gol fa piacere, per soddisfazione personale, ma volevamo i tre punti".

Quanto le dà Di Francesco come allenatore?

Su Di Francesco: "La scelta di venire a Venezia è arrivata anche perché c'era Di Francesco, sono felice di essere qui e sto bene. Sto migliorando e la scelta è stata quella giusta. Lavoriamo sempre bene seguendo il mister ma il calcio a volte è giusto e altre ingiusto. Dobbiamo continuare così".