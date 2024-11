Niente esonero per Ivan Juric, diversamente dai sentori che si percepivano a Roma e fuori Trigoria, come fa sapere Sky Sport. La decisione della proprietà Friedkin è quella di continuare insieme all'allenatore croato, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite di Serie A. Scomoda la posizione dell'ex Torino dopo il ko incassato contro il suo ex Hellas Verona, sconfitta che però non scalza Juric dalla panchina della squadra capitolina. Niente ritorno in Serie A dunque per l'ex ct della Nazionale, Roberto Mancini, rimasto libero dopo il divorzio con la Nazionale dell'Arabia Saudita e nome circolato nelle ultime ore come papabile per l'eventuale ruolo di terzo allenatore di questa rovente stagione dei giallorossi.