L'epilogo del match di domenica contro la Salernitana, con il 3-2 annullato ad Arek Milik per un fuorigioco poi rivelatosi inesistente, ha lasciato strascichi pesanti nello spogliatoio della Juve. A raccontarlo candidamente di fronte ai microfoni di Sky Sport è Pavel Nedved, vice presidente del bianconeri: "Io sono sempre sincero, devo ammettere che in questi due giorni abbiamo fatto un po' di fatica a mantenere la concentrazione - le parole dell'ex centrocampista a Sky Sport -. Quella di domenica è stata una gara molto emotiva, per l'allenatore e per i giocatori. Non è stato semplice, tutti o quasi tutti hanno visto quando accaduto ma noi dobbiamo andare avanti perché stasera è troppo importante".