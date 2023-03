Brutta sorpresa per Luciano Spalletti dopo la sosta per le Nazionali: come fa sapere il Napoli, Victor Osimhen, reduce dagli impegni con la Nigeria, ha riportato una lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Le condizioni dell'ex attaccante del Lille, che ovviamente salterà la gara di campionato col Milan di domenica sera, verranno valutate la prossima settimana. Da capire, se il capocannoniere della Serie A riuscirà a rientrare in tempo per la gara contro i rossoneri valida per l'andata dei quarti di Champions League.