Christian Stellini, viceallenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il rotondo successo partenopeo sul campo della Fiorentina: "Non so se sia segno di un cambio ma è un segno importante che dimostra che i nostri ragazzi stanno lavorando bene. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, abbiamo fatto 44 punti e non era immaginabile a inizio anno. Ci auguriamo di continuare a lavorare in questo modo".

In conferenza stampa ha aggiunto...

Oggi è la ciliegina sulla torta della prima parte di stagione?

"Eravamo consapevoli di dover ricostruire qualcosa di importante e il merito va ai ragazzi, dal primo giorno hanno dato grande disponibilità, con voglia di tornare ai livelli abituali del Napoli. Non facciamo paragoni con le stagioni passate: stiamo guidando la squadra in un bel lavoro, che riempie di orgoglio. La partita di oggi dimostra che i ragazzi ci seguono".