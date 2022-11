Il suo Napoli vola e sembra inafferrabile: con l'Udinese, seppur faticando nel finale, la formazione partenopea ha agguantato l'undicesima vittoria consecutiva e arriva alla sosta per i Mondiali con un vantaggio pesante sulle inseguitrici. Anche se Luciano Spalletti, intervistato da DAZN nel dopopartita, non vuole ancora sbilanciarsi in chiave Scudetto: "Abbiamo sei concorrenti e sono tutte molto vicine, bastano due partite o anche due minuti per avere problemi. La sintesi di questa partita ci deve accompagnare, affinché possiamo evitare di correre rischi quando siamo in vantaggio".