"Stare a Napoli è un privilegio, non un obbligo". Con queste parole Aurelio De Laurentiis venerdì sera aveva mandato un messaggio a Luciano Spalletti, per il quale pare ogni giorno più probabile l'addio a fine stagione. L'allenatore di Certaldo non ha voluto replicare, a precisa domanda dei colleghi di DAZN, alle dichiarazioni del patron: "Non commento le parole del presidente - ha dichiarato al termine del 2-2 contro il Bologna -, sono organizzato mentalmente per festeggiare col popolo, coi miei calciatori che meritano tutto il meglio possibile.

Sono anch'io dentro ai festeggiamenti. Anche per questo hanno fatto una grande partita". Poi in conferenza stampa sullo scudetto e il record di punti mancato anche per mettere in campo giocatori che hanno avuto poco spazio in stagione: "Il nostro record è aver vinto il campionato a cinque giornate dalla fine".