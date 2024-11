Dopo la vittoria casalinga per 1-0 di ieri contro la Roma, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani ha parlato del momento della squadra di Antonio Conte: "Abbiamo vinto qualche partita così, 1-0, con pazienza. L'anno scorso quand'eravamo sullo 0-0 ci veniva un po' d'ansia, invece adesso aspettiamo il momento giusto per far gol, pensiamo sempre che prima o poi il gol arriverà. Speriamo di vincere sempre così" ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli, prima di dire la sua sulla corsa al titolo.

Parola Scudetto?

"Per il momento non la pronunciamo perché ci sono tante squadre in pochi punti. Dobbiamo trovare continuità, vincere e fare ancora punti".