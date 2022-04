Momenti di allerta in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, che aveva concluso in anticipo l’allenamento di stamattina. Come ha informato il Napoli, si è trattato di un "risentimento alla coscia sinistra". Ma l'attaccante nigeriano, che dovrà osservare un po' di riposo, ha già tranquillizzato i tigosi, in attesa di capire se saranno necessari esami strumentali. "Cari Napoletani, ci vediamo domenica", ha scritto su Instagram.