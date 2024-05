L'addio al Napoli di Piotr Zielinski, promesso sposo dell'Inter, lascerà un grande vuoto nello spogliatoio azzurro. A dirlo è Giacomo Raspadori, prima della gara contro il Lecce, l'ultima del polacco dopo otto stagioni in azzurro: "Credo di poter parlare per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo: è un ragazzo d'oro, speciale, che mi ha accolto in maniera fantastica - le parole dell'ex Sassuolo a DAZN -. E' un ragazzo solare, che ha una parola positiva per tutti. Sa come vivere lo spogliatoio. Poi in campo ci mancherà, non sono io a doverlo dire. E' fortissimo, mi ha sempre colpito in allenamento, lo ammiravo anche prima di incontrarlo a Napoli".