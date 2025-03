Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche del Penzo di Venezia che ha negato ai partenopei il temporaneo sorpasso sull'Inter. Di seguito le sue parole: "Non dobbiamo legarci all'orario o agli alibi, nel primo tempo abbiamo creato tanto e avremmo dovuto segnare e staremmo parlando di una partita differente. Meno lucidi nel secondo tempo, ma dal punto di vista dell'approccio abbiamo dato tutto. Ci portiamo dietro la rabbia ed il rammarico per la mancata vittoria".