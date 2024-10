Vince ancora il Napoli, ieri sera vittorioso sul campo del Milan per 2-0. A fine partita, il portiere della squadra di Antonio Conte, Alex Meret ha risposto a DAZN anche sulla lotta scudetto: "Se ci crediamo? Sappiamo che stiamo facendo bene, ma è presto per parlare di titolo. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e pensare di partita in partita".