L'attaccante messicano Hirving Lozano, una delle pedine dell'assetto offensivo del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, parlando del super-momento della truppa partenopea. Dopo le grandi prestazioni in Champions con 12 punti in 4 gare, strapazzando due volte l'Ajax e il Liverpool, l'ottica riflette le pressioni dello scudetto: "Pensiamo a blindare il primo posto in campionato. Spalletti è molto importante, ha creato un gruppo unito, è un grande allenatore e se siamo così uniti è grazie a lui. Prepara le partite nel migliore dei modi, ci darà ancora una grande mano".