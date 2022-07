Clima rovente in campo a Castel di Sangro per l'allenamento pomeridiano del Napoli. Luciano Spalletti voleva intensità dai suoi e l'ha ottenuta in abbondanza. Nel corso della partitina tra gialli e blu Osimhen si è lamentato con Anguissa per un fallo sul suo compagno di squadra Ostigard. Qualche parola fuori posto dell'attaccante nigeriano al centrocampista camerunese che ha costretto il tecnico del Napoli ad interrompere l'allenamento e a cacciare il centravanti dal campo. A riportare la notizia è TuttoNapoli.net.