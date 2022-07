Direttamente dal ritiro di Dimaro, il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle prospettive partenopee, partendo dal passato: "Una grande squadra deve sempre ambire ai livelli più alti. Siamo arrivati terzi, ora proviamo ad arrivare secondi e magari anche primi. L'anno scorso nessuno parlava del Napoli, parlavano della Roma di Mourinho, dell'Inter, del Milan, della Juventus, ma nessuno del Napoli. Quest'anno proveremo a riqualificarci in Champions League, se possiamo punteremo allo scudetto. Vogliamo fare bene anche in Champions League. Io sono arrivato in semifinale con la Roma ed è un'emozione incredibile".