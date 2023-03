Ennesima dimostrazione di schiacciante superiorità del Napoli, che passa come un carro armato anche sul Torino di Ivan Juric imponendosi in trasferta con un eloquente 4-0. Apre le danze Victor Osimhen dopo appena sette minuti, poi Kvicha Kvaratskhelia dal dischetto, ancora Osimhen e Tanguy Ndombelé, che su assist del georgiano trova il suo primo gol in Serie A, ampliano ulteriormente la forbice tra azzurri e granata e portano il Napoli a 71 punti in classifica.