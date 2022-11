Il Napoli allunga in classifica, faticando e non poco per sbarazzarsi dell'Empoli per il decimo squillo consecutivo. Dopo un primo tempo pressoché avaro di occasioni, al 69' Osimhen si conquista un rigore molto dubbio (il tocco di Marin pare non esserci, ndr): dal dischetto Lozano batte Vicario, che intercetta angolo e tiro, ma non trattiene. L'espulsione di Luperto per doppia ammonizione spiana la strada al raddoppio, che porta il timbro di Zielinski, dopo un affondo confezionato da Lozano e il sinistro di contro balzo del polacco con un inserimento pregevole. Partenopei che s'innalzano a quota 38 punti in classifica, con 33 gol segnati e 10 subiti. Avvio di stagione straripante. Provvisorio più 9 sul Milan, di scena tra dieci minuti a Cremona.