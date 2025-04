Anche il Napoli perde per infortunio una pedina preziosissima per la corsa allo Scudetto: si è infatti nuovamente fermato David Neres. Il club partenopeo ha infatti comunicato che il giocatore brasiliano ha accusato un risentimento muscolare e le sue condizioni saranno valutate prossimamente. Certa la sua assenza per la gara di domani all'U-Power Stadium contro il Monza.

Brutta notizia per Antonio Conte, che deve nuovamente rinunciare ad uno dei suoi elementi sicuramente più pericolosi e qualitativi dopo la lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra accusato inizio marzo, che gli ha impedito di essere in campo in cinque gare tra cui quella proprio con l'Inter.