Nuova vittoria per il Napoli che compie forse uno strappo definitivo per la conquista del gradino più basso del podio del campionato superando il Torino all'Olimpico-Grande Torino per 1-0. A decidere l'incontro è un gol di Fabian Ruiz, che punisce un errore di Tommaso Pobega e piazza la palla alle spalle di un Etrit Berisha pochi minuti prima abile a respingere un calcio di rigore di Lorenzo Insigne. Napoli che con questa vittoria si porta a +4 dalla Juventus.