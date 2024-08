Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla prestazione dei suoi, da tre punti in pieno recupero, e soprattutto fornendo un giudizio sulla regola del calciomercato aperto mentre si gioca il campionato: "E' stata una prestazione sicuramente di cuore contro un'ottima squadra. In conferenza ho avvertito tutti: questa squadra ha ottimi giocatori, forti anche fisicamente, se gli lasci campo. Potevamo fare molto ma molto meglio sul primo gol che abbiamo concesso. Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre cui sarà da lavorare. Dopo qeust'assurdità del mercato che finisce con tre giornate di ritardo, perché ti ritrovi ad allenare giocatori che andranno via, e aspettare altri che arriveranno e non hai mai allenato. Mi auguro che, visto che il calcio è competizione, si cerchi di cambiare questa regola. lo dico per tutti perché è molto difficile".