Antonio Conte ha tutta l'intenzione di portare a termine il lavoro appena iniziato al Napoli, al contrario di chi sostiene che sia pronto a fare le valigie nel caso in cui il club non centri gli obiettivi di mercato per rinforzare la rosa: "Quello che voglio dire è che, a prescindere del mercato, ho preso un impegno morale e umano con Napoli - ha chiarito il tecnico in conferenza stampa -. Ho sentito grande entusiasmo nei miei confronti senza aver dato ancora niente. Ho preso un impegno umano anche nei confronti di quei calciatori che hanno deciso di restare e, forse, potevano andare altrove: questo deve essere chiaro. Io sarò qui, non mi interessa cosa succederà sul mercato. Sarò qui a lavorare a testa bassa, per cercare di fare il possibile e l'impossibile. Voglio riportare il Napoli dove merita, ma bisogna avere pazienza. Dobbiamo essere positivi e credere in quello che facciamo. Ci stiamo rompendo la schiena, sono fiducioso perché vedo la gente che sta soffrendo e vuole uscire da questa situazione. Però ho anche detto: non partiremo a 2000, magari ci arriveremo".