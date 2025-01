Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di oggi contro il Verona, il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa non si è voluto sbilanciare sulle ambizioni Scudetto degli azzurri: "Non vogliamo pensare a questo - ha esordito -, pensiamo a partita dopo partita, vogliamo vincere ogni partita ma è presto per parlare di questo", ha concluso.