José Mourinho è pronto a dare il via alla nuova stagione, la seconda sulla panchina della Roma. Lo Special One, rientrato oggi nella Capitale dopo le ferie estive, è stato brevemente intercettato dai giornalisti presenti all’aeroporto che gli hanno rivolto una breve domanda: “Se sono carico per la nuova stagione? Parliamo il 13 agosto”, ha detto rimandando ogni dichiarazione alla prima giornata di campionato.