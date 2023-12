Sono parole durissime quelle espresse dall'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza alla vigilia del match contro il Sassuolo che non si è trattenuto dinnanzi alle preoccupazioni in merito alla direzione arbitrale. "Con Marcenaro di sicuro domani Mancini prende giallo al 10’ contro Berardi e non gioca con la Fiorentina, ma andiamo avanti" ha detto.

Sui discorsi fatti alla squadra poi aggiunge un ennesimo riferimento all'Inter:

"Non giro la testa dall’altra parte, ho detto ai giocatori anche oggi che se vogliamo di più è questo tipo di profilo qua che ti fa stare in una zona di comfort. Per qualcuno sta bene, ma a me dà più adrenalina giocare per chi gioca per salvarsi, manca un punto, due punti, mi darebbe più adrenalina che stare in una situazione di tranquillità. Tanti allenatori fanno giocare bene le squadre senza responsabilità, ho detto ai ragazzi di alzare il tono, di avere meno superficialità, ho detto questa parola, penso sia la parola che si adatti maggiormente a quello che penso io. Non abbiamo il potenziale per vincere tutte le partite, non abbiamo il potenziale per lottare con Juventus, Inter per il campionato, ma abbiamo il potenziale per cercare di stare quarti/quinti nella lotta con gli altri. Dobbiamo alzare il tono, è la mia esigenza con i ragazzi, non so se riesco solo a parole, ma si può fare anche in campo".