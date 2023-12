Come riferisce l'ANSA in una nota, è stata notificata oggi la contestazione formale con avviso di conclusione indagini del procedimento aperto per dichiarazioni lesive dalla Procura federale, sabato scorso, contro José Mourinho dopo le parole del tecnico giallorosso contro l'arbitro di Sassuolo-Roma, Matteo Marcenaro. "La sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello", era stata l'accusa del portoghese che ora, insieme alla Roma, dovrà stabilire la strategia difensiva.

Il club giallorosso, infatti, a partire da oggi avrà cinque giorni di tempo per presentare delle memorie difensive o decidere di far interrogare dal procuratore federale, Giuseppe Chiné, il proprio allenatore prima di un possibile deferimento.