Fascia di capitano al braccio e trofeo alzato al cielo, ai microfoni di Rai Sport ha parlato così l'attaccante della Spagna Alvaro Morata. dopo la vittoria in finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra: "Anche tanti italiani tifavano per noi, Chiellini mi ha detto di alzarla prima della partita. Alla fine abbiamo vinto. In questo campionato mi sono dovuto mettere i vestiti di muratore, non ho segnato tanti gol ma ho lavorato come fossi un tifoso. E' la cosa più bella della mia carriera".

Il capitano della Spagna ha parlato anche del suo futuro. "È il momento di festeggiare, poi andrò in vacanza. Serie A? Vedremo", ha concluso il calciatore da tempo seguito dal Milan.