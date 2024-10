Nessuna polemica e testa al campo per Alessandro Nesta, incalzato durante la conferenza stampa pre-Roma sulla direzione arbitrale affidata a La Penna, arbitro della sezione di Roma 1. "Cosa penso a riguardo? Magari è della Lazio e tiferà per noi (ride, ndr). Battute a parte, non credo a queste dinamiche".

Sui calciatori infortunati poi menziona anche i due ex interisti:

"Recuperiamo Birindelli, Ciurria sta benino e vediamo se portarlo in panchina o meno. Sta andando meglio. Sensi e Gagliardini invece sono out, Mota è recuperato. La crescita di Daniel Maldini? Sta crescendo molto, sono contento che vada con l'Italia perché lo ritengo un calciatore speciale. Il portiere? Turati è il nostro titolare, Pizzignacco tra qualche anno lo diventerà".