“Non voglio entrare nei dettagli. Per me è solo una scelta, non c’è nessun conflitto". Paulo Fonseca, allenatore del Milan, non retrocede di un passo e ai microfoni di Sky Sport commenta l'esclusione dall'undici titolare di Leao.

"È solo un’opzione, io so come stanno le cose. Quello che è importante per me oggi è avere una squadra per vincere a Monza”, ha aggiunto il tecnico rossonero.