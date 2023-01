Attraverso i propri social, il neo difensore del Monza Franco Carboni si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il giocatore si è trasferito in Brianza in prestito dopo l'esperienza al Cagliari: "Orgoglioso di poter indossare questa maglia. Grazie per l’opportunità, Monza. Grazie a tutte le persone che mi supportano sempre e hanno fiducia in me. Difenderò questi colori", le parole del calciatore di proprietà dell'Inter.