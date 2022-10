La Lega Serie A non ha accolto la richiesta di Adriano Galliani che aveva chiesto il rinvio di Monza-Bologna perché la squadra brianzola in queste ore è sotto choc per quanto avvenuto ieri sera al difensore Pablo Marì, ferito alla schiena da uno squilibrato che ha accoltellato sei persone, uccidendone una, nel centro commerciale di Assago-Milanofiori. La sfida del U-Power Stadium, dunque, chiuderà regolarmente la 12esima giornata del campionato, restando in calendario per lunedì sera alle 20.45.