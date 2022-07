Nikola Milenkovic oggi non è sceso in campo nell’amichevole che la Fiorentina ha perso contro il Galatasaray. Intervistato a fine gara, il tecnico Vincenzo Italiano ha spiegato le sue scelte legate alla difesa garantendo di averle fatte in vista del prossimo test match e non per motivazioni legate al mercato, con il difensore serbo sempre nel mirino di Inter e Juventus: “Abbiamo anche la partita mercoledì contro il Qatar, quindi abbiamo fatto delle scelte anche in funzione di quella. Se c’è una cosa che oggi non mi è piaciuta è stata l’approccio nei primi dieci minuti, dove abbiamo subito gol per colpa nostra. Poi abbiamo concesso solo quattro tiri contro una squadra come il Galatasaray”, ha concluso.