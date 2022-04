Intervistato da DAZN, il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha analizzato il deludente pareggio dei rossoneri sul campo del Torino: "C'è tanta amarezza perché arrivavamo da un altro 0-0, si accumulano delusioni e fa ancora più male. Dobbiamo metterla da parte ma non è facile perché è un peccato non sfruttare due partite fondamentali come queste”.

La classifica vi sta condizionando?

"Non è un problema di classifica, perché mancano poche partite. Bisogna lavorare partita dopo partita, tre punti oggi potevamo cambiare tutto. E’ difficile, dobbiamo azzerare e lasciare da parte tutto questo, ci può far fare un altro passo avanti. Oggi è mancato solo il gol, siamo una squadra che gioca”.