Tra gli ultimi arrivato in casa Milan nella sessione di mercato estiva, Malick Thiaw si presenta al suo nuovo pubblico in conferenza stampa, organizzata ad hoc. Tanti gli argomenti trattati durante la prima vera conversazione con la stampa da calciatore rossonero, tra cui l'esordio al derby: "Ho debuttato a San Siro contro l'avversario peggiore in una partita che ha un valore enorme. È stata una esperienza estrema, in uno stadio tutto esaurito... Senza nulla togliere ai tifosi dello Schalke04 è stata una esperienza enorme per me. Spero sia stata di buon auspicio visto che abbiamo giocato così bene nel derby...".