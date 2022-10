Intervistato da Milan TV nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, il difensore del Milan Theo Hernandez ha commentato così il premio ricevuto per il miglior gol, soffermandosi anche sullo Scudetto vinto lo scorso anno: "Abbiamo lavorato tanto in questi anni anche grazie a mister Pioli. Abbiamo lavorato tutti giorni e bene. Volevamo vincere lo Scudetto ed è quello che abbiamo fatto. Il mio gol contro l’Atalanta? Ho pensato subito di andare avanti, non c’era nessuno che mi prendeva e allora sono andato fino alla fine ed è stato un bel gol".