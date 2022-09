Bruttissima tegola per Alessandro Florenzi che, complice il grave infortunio rimediato al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra sul finale di Sassuolo-Milan, dovrà stare ai box fino a febbraio 2023. Come comunicato dal club rossonero, l'ex Roma e PSG è stato operato questa mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. "L'intervento - si legge nella nota ufficiale - è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi".