Il Milan vince in casa della Fiorentina e blinda il secondo posto. Grazie alla contemporanea sconfitta della Juventus contro la Lazio, i rossoneri sono ora a +6 sulla Vecchia Signora e restano gli unici a tenere il passo dell'Inter. 2-1 il risultato finale al Franchi: a segno per la formazione di Stefano Pioli Loftus-Cheek e Leao, con Duncan che avva siglato in momentaneo pareggio per i Viola.

La Fiorentina cade dopo cinque risultati utili consecutivi e non riesce a dedicare una vittoria a Joe Barone, direttore generale scomparso durante la sosta per le Nazionali. Il Milan si porta invece a -11 dall'Inter, che giocherà lunedì contro l'Empoli.