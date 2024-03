Prima del calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina, Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato interpellato da Sky Sport in merito all'indagine che ha visto coinvolta nei giorni scorsi la società rossonera: "Novità non ne ho, queste cose prendono tempo e non ne abbiamo da due settimane. Ma sento un clima di serenità, a cominciare da Stefano Pioli e poi tutti noi. Essere sereni è ciò che conta di più, temevo che queste indagini impattassero sulla squadra e invece non è stato così".