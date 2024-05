"Sono stati eliminati i benefici fiscali per gli impatriati (Decreto Crescita, ndr), questo ci ha creato un danno colossale. Norma incomprensibile, visto che l’unico beneficio che il calcio italiano aveva era la possibilità di attrarre talenti mondiali, e ci è stato eliminato. Mi auguro che venga ripristinato". Questo l'appello al governo di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che oggi è intervenuto in Commissione Senato, in occasione del panel “Prospettive di riforma del calcio italiano".

"Provvedimenti legislativi sugli stadi possono aiutare, anche se sono un po’ scettico visto che viviamo in un Paese dove le minoranze, anche minuscole ma rumorose, sono capaci di bloccare tutto - ha aggiunto il numero uno del club rossonero -. Restano, comunque, dei vincoli per non fare. Il fatto che nella FIGC, la Serie A, che paga il conto di tutto e tutti, conti pochissimo, in primis è sbagliato e poi porta degli attriti fra noi e la Federazione. Per cambiare tutto questo c’è bisogno di iniziative parlamentari sennò non si cambierà nulla".