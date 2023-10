Con un colpo di coda in pienissimo recupero, l'Olanda ha strappato una vittoria importantissima in casa della Grecia, salendo al secondo posto del girone B di qualificazione a Euro 2024, proprio a pari punti con la squadra di Gustavo Poyet. Tra punti sudatissimi dagli Orange, come ammesso dal milanista Tijjani Reijnders a fine partita: "E' una vittoria meravigliosa, si è vista la mentalità con cui abbiamo affrontato la situazione - ha detto a NOS -. Ora siamo sulla buona strada. Ci siamo complicati la vita, ma bisogna anche restare calmi e non giocare con troppa foga Questo è successo alla fine del secondo tempo. Per fortuna se la sono cavata bene Denzel (Dumfries, ndr) procurandosi un rigore e Virgil (van Dijk, ndr) segnandolo".

In zona mista, il milanista ha anche parlato in esclusiva a Sportmediaset dei suoi primi mesi in rossonero: "Sì mi aspettavo un inizio così, abbiamo una squadra con tanta qualità. Vogliamo vincere lo scudetto, siamo in un buon momento. Ora avremo tre partite difficili dopo la sosta, ma possiamo vincerle. Il derby perso? L'Inter è stata un'ottima avversaria, è brutto perdere una partita 5-1, ma ora siamo primi dopo aver avuto una buona reazione. Champions? Possiamo vincerla".