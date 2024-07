Intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla tournèe americana, Christian Pulisic, esterno offensivo del Milan, lancia segnali di battaglia alle big rivali per lo Scudetto: "A livello personale è stata una stagione positiva, ma per me quest’anno contano di più gli obiettivi di squadra. Vogliamo vincere trofei. Questi sono gli obiettivi che abbiamo in testa e il futuro mi eccita molto. In questa stagione spero di mostrare ancora di più".