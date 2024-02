Sconfitta inattesa per il Milan che cade per 4-2 sul campo del Monza. A fine gara il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Abbiamo commesso errori che hanno pregiudicato la partita - ha esordito -. La prima mezz'ora l'abbiamo fatta bene, abbiamo dimostrato di poterla riprendere e l'inferiorità numerica ci ha creato difficoltà. Dopo il 2-2 dovevamo gestire di più, ma i ragazzi volevamo addirittura vincerla. certamente abbiamo sbagliato troppo".

Manovra troppo lenta?

"Doveva essere più veloce, ma il Monza ci ha aspettato e non era facile. Avevamo trovato anche delle buone situazioni, dove poi non siamo riusciti ad incidere. La partita è cambiata con l'interruzione e l'espulsione, dovevamo essere più attenti ed efficaci ed è una sconfitta che fa male. La turnazione c'è stata, stamattina Rafa non se l'è sentita di partire dall'inizio per un problema al polpaccio e gli altri stavano bene".

Rifarebbe le stesse scelte?

"Ieri Pulisic non si è allenato perché era stanco e stamani Rafa ha avuto un problema. Christian è entrato bene, ma era giusto farlo rifiatare dall'inizio".

Cosa è accaduto nell'azione del 3-2?

"Mancava un centrocampista in quella situazione, dove Bondo ha trovato il gol della domenica. Abbiamo commesso troppi errori, era tanto che non succedeva e questo ci deve far riflettere per le prossime partite".

Peggio l'errore di Thiaw o quello di Jovic?

"Sono errori pesanti, dovevamo far meglio tutti. La sconfitta ci dovrà far lavorare meglio e interpretare le partite con più determinazione".

Troppi gol subiti fuori casa?

"Quando lavoriamo bene di squadra, difendiamo bene. Sono errori da evitare e il fatto di subire troppi gol fuori casa dobbiamo migliorarlo".

Ora conta fare bene in Europa League?

"Tutte e due le competizioni devono essere la nostra grande motivazione. Il terzo posto non è solido e il secondo non così lontano. Pensiamo a fare tanti punti da qui alla fine".