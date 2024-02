Intervistato da DAZN, il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta così il match pareggiato per 1-1 contro l'Atalanta: "Stasera abbiamo perso due punti, se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi - le sue parole -. Abbiamo giocato la miglior partita del mio Milan contro l'Atalanta, abbiamo giocato con personalità e qualità senza farli calciare in porta. La migliore prestazione della settimana, non il risultato perché meritavamo la vittoria. Abbiamo giocato una partita di livello e di atteggiamento tattico e mentale. Deve darci convinzione e forza in viste delle prossime settimane che saranno impegnative. Questo ci deve dare forza per il prossimo futuro, sarà una partita importante con la Lazio".

<b>Tiferete Inter contro l'Atalanta?</b>

"Noi in questo momento dobbiamo pensare a stabilizzare il terzo posto e provare a raggiungere la Juventus, le partite difficili arrivano per tutti. Solo noi e la Roma abbiamo giocato queste partite di coppa e le difficoltà arriveranno per tutti".