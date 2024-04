"Se domani è un'ultima spiaggia per il Milan? Ho letto. Sì, perché l'occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l'anno prossimo e domani daremo il massimo". Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, commentando la definizione che il collega Daniele De Rossi ha dato, nella prospettiva dei rossoneri, al derby italiano di Europa League in programma domani all'Olimpico.

In seguito, Pioli ha risposto così a chi gli faceva notare che PSG e Borussia Dortmund, che erano nel girone di Champions del Milan, sono entrati nella stretta cerchia delle top 4 d'Europa: "Noi siamo gli stessi che sono andati in semifinale di Champions. Non è questione di ingenerosità, ma si è alzato il livello e noi abbiamo alzato il nostro livello. Una delle nostre avversarie arriverà in finale, ma ci serve a poco".