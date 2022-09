Domani sera, allo stadio Ferraris di Genova, il Milan va alla caccia contro la Samp della sua prima affermazione stagionale in trasferta, con l'obiettivo di aprire una serie consecutiva di successi che gli permettano di restare nei piani altissimi della classifica: "Un filotto come l'anno scorso? E' sempre importante farlo - ha spiegato Stefano Pioli in conferenza stampa -. Noi vogliamo vincere anche domani, poi dipenderà ovviamente dalla partita che faremo. Credo che stiamo facendo bene alcune situazioni, mentre in altre dobbiamo crescere".