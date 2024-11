"Lo scorso anno il Borussia Dortmund non ha fatto bene in campionato o in generale però ha raggiunto la finale di Champions Leauge e sarebbe potuto diventare campione d'Europa. È questa la bellezza della Champions League. Ogni anno squadre che nessuno si aspetta sono lì…". Così Alvaro Morata, intervistato da The Athletic in vista dell'euro sfida di domani contro il Real Madrid, ha risposto sulle possibilità di tornare a vedere il Milan ai fasti di un tempo: "Dobbiamo crederci. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a vincere tutto. Se perdi contro una squadra di vertice è perché è la Champions League, ma siamo obbligati a pensare di potercela fare. Dobbiamo pensare che sia possibile" ha detto lo spagnolo caricando i compagni.

Sul percorso in crescita della squadra di Fonseca:

"Stiamo cercando i giusti meccanismi. Ora facciamo delle cose più naturalmente. Abbiamo tanti giocatori nuovi, un nuovo allenatore. Ma il tempo per adattarci è finito, dobbiamo farlo subito".

Sul Pallone d'Oro:

"Mi aspettavo e speravo che Rodri lo vincesse".