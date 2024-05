Tegola per il Milan e per la Francia in vista dei prossimi impegni in calendario. Durante l'allenamento odierno, nell'effettuare una parata, il portiere del Milan Mike Maignan ha infatti riportato la lussazione del quinto dito della mano sinistra. Prontamente ridotta, i successivi esami radiologici hanno escluso fratture.

Indosserà un tutore per una settimana fino a nuovo controllo specialistico. Stagione con i rossoneri chiaramente finita, visto che manca soltanto una giornata alla fine del campionato, ma a questo punto resta da capire se potrà essere a disposizione della Nazionale francese per l'Europeo.