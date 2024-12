L’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato così ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria per 6-1 in Coppa Italia contro il Sassuolo: "Secondo me tutti hanno fatto una grande partita, siamo stati aggressivi. Abbiamo messo degli obiettivi per questa stagione, in questa partita abbiamo fatto vedere cosa vogliamo fare. La squadra sta bene, è importante avere questo ambiente da famiglia tra di noi".

Che obiettivi avete?

“C’è da pensare partita per partita. Venerdì c’è una partita importante, è una squadra difficile. Vogliamo vincerle tutte e risalire in classifica”.