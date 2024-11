Paulo Fonseca mostra rammarico a DAZN per il pari del suo Milan a Cagliari: “Penso che il problema non è stato con la palla o offensivo ma difensivo. Abbiamo avuto grande difficoltà sui cross del Cagliari. Mancava aggressività. Non è possibile vincere una partita così, segnando tre gol e perdendo anche i duelli aerei. Penso che sia stato qui l’errore. Così è difficile vincere. Ci sono state delle difficoltà sui cross”.

Lo considera un passo indietro?

“Offensivamente soprattutto per il risultato abbiamo fatto cose buone. Abbiamo sbagliato in difesa e non possiamo commettere certi errori. In questo momento sì è un passo indietro. Se vogliamo vincere non possiamo prendere tre gol così”.