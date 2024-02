Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha commentato così ai microfoni di DAZN il match perso per 4-2 contro il Monza: "Abbiamo commesso tanti errori, siamo molto dispiaciuti ma penso che questa gara adesso dobbiamo lasciarla qui e domani a Milanello dobbiamo pensare a preparare le partite al meglio per tornare al nostro livello e vincere. Se guardavamo al primo posto dell'Inter? Fare un filotto di vittorie e proseguirlo è un obiettivo do tutte le squadre, volevamo guardare avanti perché siamo ambizioni. Dopo stasera non è giusto dire che dobbiamo guardare dietro, dopo stasera penso che sia giusto guardare noi stessi, fare bene e dare il massimo per cercare la vittoria".